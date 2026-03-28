アイドルグループ『アップアップガールズ（仮）』の青柳佑芽さんが、自身のXを更新。大学を卒業できず、留年することを報告しました。【写真を見る】【アップアップガールズ（仮）・青柳佑芽 】単位が足らず「このたび大学を卒業できませんでした」青柳さんは【ご報告】と題して「青柳佑芽、このたび大学を卒業できませんでした」と綴り、正座して土下座する画像を投稿しました。 留年した理由について「卒業論文は合