俳優でタレント松尾貴史（65）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。東京・池袋サンシャインシティの「ポケモンセンター」で働く女性を刺して死亡させた男が自身を刺して自殺した事件についてコメントした。木曜日（3月26日）のニュースについてTBS出水麻衣アナが「東京・池袋のサンシャインシティの『ポケモンセンター』で、21歳の女性店員がかつて交際していた26歳の