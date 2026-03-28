トルコ・イスタンブールで停車中の車に走ってきた車が衝突し、横転する事故がカメラに捉えられた。3台の車を巻き込んだこの事故。運転手は酒気帯び運転をしていて、ハンドル操作を誤った可能性があるという。“暴走横転”衝撃の瞬間トルコ・イスタンブールで撮影されたのは、事故の瞬間だ。画面奥から猛スピードで迫ってきた1台の車が停車中の車に衝突し、横転していた。別の角度からの映像を見ると、暴走車はさらにもう1台の車に