8代目尾上菊五郎（48）が、「四月大歌舞伎」（同2〜27日、東京・歌舞伎座）で出演する、昼の部「裏表先代萩」の特別ビジュアルが28日、解禁された。悪人の仁木弾正や、主君への忠義を貫く乳人政岡が活躍する場面を「表」、小悪党の下男小助の物語を「裏」として、「表」と「裏」が交互に展開する物語。政岡が光、小助が影、仁木が深い闇と、それぞれの世界に生きる3人の世界観を描いたビジュアルになっている。菊五郎は3役をつと