グラスゴーのハムデン・パークにてスコットランド代表と対戦する日本代表。北中米W杯前の貴重な実戦の機会であり、最終メンバー選出にあたって重要な一戦となる。7大会ぶりのW杯本大会出場を決めたスコットランドのモチベーションは非常に高いと思われる。直近12試合では8勝を挙げており、スコットランドは低迷から脱却している。アウェイということもあり、日本は厳しい戦いを強いられることが予想される。しかし、アジアで1、2を