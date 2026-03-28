4月12日よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて毎週日曜7時から放送、作品公式YouTubeチャンネルにて配信開始される、アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2の新キャストとして井澤詩織、鈴木崚汰の出演が決定。あわせてキービジュアルが公開された。 参考：アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2のメインPV公開新キャラ・きつねちゃん役は高橋花林 SNSに投稿された漫画を原作にアニメ化された本作。2024