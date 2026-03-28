BALLISTIK BOYZが、4月29日にリリースするニューEP『BEAT』の全形態のジャケット写真を公開した。 （関連：【画像あり】BALLISTIK BOYZ、ニューEP『BEAT』全形態のジャケット写真） 初回盤とLDHオフィシャルSHOP限定盤のジャケット写真は、ある一室での仲間とのパーティの世界観をイメージし、ポップなストリートファッションで爽やかな彼らのビジュアルとともに、ラフでカジュアルな雰