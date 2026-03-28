現在78歳の名将ロイ・ホジソン氏が監督としてピッチに帰ってきた。イングランドの実質2部であるチャンピオンシップのブリストル・シティは27日、ゲルハルト・ストルバー監督を解任して、暫定指揮官としてロイ・ホジソン氏が就任することを発表した。今シーズン終了まで暫定監督として指揮を執ることになった。ブリストル・シティはここまで14勝9分16敗で現在16位につけており、直近のリーグ戦では5試合で1分4敗と苦戦気味。昇格プ