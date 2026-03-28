28日にウルグアイとのテストマッチを戦ったイングランド代表。81分にベン・ホワイトのゴールで先制に成功したが、後半アディショナルタイムにまさかのPK献上。これをレアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデにしっかりと決められ、1-1のドローに終わった。イングランド代表は4月1日に日本代表との親善試合を予定している。『Mirror』によると、このウルグアイ戦で先発したアーセナルのノニ・マドゥエケがこのゲームで負傷交代