気象庁は先ほど、東京のソメイヨシノの満開を発表しました。【映像】満開のソメイヨシノを見る人々気象庁は東京・靖国神社にあるソメイヨシノの標本木で8割以上の花が咲いていることを確認し、先ほど、東京のサクラの満開を発表しました。平年より3日早く、先週木曜日の開花から9日での満開となりました。きょうの東京は最高気温が19℃を超えて、春本番の暖かさがサクラの開花を進めました。東京都心は、今夜、雨や雷雨にな