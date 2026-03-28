お笑いコンビ「ナイツ」が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、春休みを振り返った。今週、春休みを取っていた2人。土屋伸之（47）は人生初のハワイに行ったことを報告した。出水麻衣アナウンサーから「あんまり焼けてないですね」と問われると、「日焼け止めはしっかり塗りました」と答えた。世界を代表する人気観光地のハワイ。しかも、円安とあって、物価高は日本にも伝わってきて