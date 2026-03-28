◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人の松本剛外野手（３２）が「２番・中堅」で先発出場。守備でチームを救うビッグプレーを見せた。０−１の３回無死一塁だった。阪神・近本が放った中堅前に落ちそうな当たりを、前進しながら地面すれすれでダイビングキャッチ。球際の強さを発揮した。日本ハムからＦＡ加入が決まった際に、阿部監督は「うちが細かいミスが多すぎたので、センターを１年間守れる選手