アメリカとイスラエルがイランに攻撃を始めてから28日で1カ月になります。イスラエルは新たに核関連施設を攻撃し、イランは報復を宣言するなど、戦闘終結は見通せない状況です。【映像】攻撃を受けたイランの様子イスラエル軍は27日、イラン西部アラクの重水炉や、中部ヤズド近郊にあるウラン加工施設などを攻撃したと明らかにしました。この攻撃についてイランのアラグチ外相は、「アメリカと調整して実施された」とし、発