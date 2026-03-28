◇ナ・リーグドジャース5─4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースの新守護神、エドウィン・ディアス投手（32）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で移籍後初登板し、初セーブを挙げた。4─4の8回にタッカーが勝ち越し打を放ち、5─4とリードを奪うと、満を持して左翼後方のブルペンから登場。ディアスといえばトランペットの音色が印象的な登場曲「Narco」が有名だが、こ