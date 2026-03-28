女優の安藤サクラが、高級ブランド「ＣＨＡＮＥＬ」のファッションコーデを披露した。２８日にインスタグラムでキラキラの絵文字を投稿し、ロングヘアで白のバッグなど全身白のワントーンコーデで電信柱に寄りかかりながらポーズをとる姿をアップした。この投稿には「かっこよき」「引き込まれます」「かっけぇかっけぇかっけぇ〜」「サクラさんの時期きた」「電信柱さえ艶っぽく」「女神過ぎ」などの声が寄せられている。