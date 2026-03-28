◆米大リーグドジャース５―４ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３打数無安打に終わったが、同点の８回には貴重な進塁打で勝ち越し打につなげ、チームの開幕２連勝発進に貢献した。大谷は昨季まで１３打数２安打の打