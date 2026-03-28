茂木外務大臣はG7=主要7カ国の外相会議に出席し、ホルムズ海峡の航行の安全確保についてアメリカを含む各国の間で「スタンスに齟齬はなかった」と述べました。【映像】茂木大臣「スタンスに齟齬はなかった」茂木外務大臣「私からはホルムズ海峡においてすべての船舶の航行の安全を確保することが急務である、この旨強調いたしまして、基本的なスタンスについて各国の間で齟齬があることはなかった」また、茂木大臣は「すべての