東京・上野公園で満開となった桜を楽しむ人たち＝28日午後気象庁は28日、東京都心で桜（ソメイヨシノ）の標本木が満開になったと発表した。平年より3日、昨年より2日早い。気象会社ウェザーニューズ（千葉市）は、東―西日本は今後1週間以内に満開を迎える所が多いと予想。桜前線は東北を北上し、4月下旬に北海道に上陸しそうだ。気象庁が観測する標本木は靖国神社（千代田区）にあり、おおむね8割以上が咲いた状態という満開