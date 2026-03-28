元RIZINガールで、現在は格闘技イベント「RIZIN」広報の横島加奈さん（32）が28日までに自身のインスタグラムを更新。RIZINアンバサダーでモデルのくるみとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「念願のくるみチャンネルの撮影をしてきました」と題して投稿。「私にとって憧れで大好きなくるみんのYouTubeに出られる日が来るとは…！今では仲良くさせてもらえて幸せです。誰にでも気さくで優しいところが本当に魅