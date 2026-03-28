アメリカのルビオ国務長官はイランとの戦闘終結まで数週間かかるという見通しを示しました。【映像】イランへの攻撃の様子ルビオ国務長官「数カ月ではなく、数週間以内に適切な時期に作戦を完了させる見込みだ。進捗は極めて順調だ。もちろん、まだやるべきことはある」ルビオ長官は27日、パリで開かれたG7外相会合に出席した後、記者団に対し、イランとの戦闘は数週間以内に終了する見通しだと述べました。アメリカのニュー