３月２８日の阪神８Ｒ・三木ホースランドパークジャンプＳ（障害４歳上オープン、芝３１４０メートル＝１１頭立て）は、２０２１年のセレクトセール当歳で４億１０００万円の落札された高額馬ホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）が単勝１・９倍の圧倒的人気に応えてオープン初勝利を飾った。勝ち時計は３分２９秒８（良）。脚力が違った。序盤は頭を上げる面も見せたが、徐々に落ち着きを取り戻した。