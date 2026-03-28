ドジャースは２７日（日本時間２８日）のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に５―４で無傷の２連勝を飾った。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で出場し３打数無安打１四球も８回無死二塁では進塁打を放ち勝利に貢献した。この日の打のヒーローは「９番・二塁」で先発出場したアレックス・フリーランド内野手（２４）。２点を追う３回に反撃の口火となる１号ソロを放つと、同点の８回にも先頭打者で二塁打を