２３日、貴州省黎平県の肇興侗寨で地元の合唱団と共演する「ウィッフェンプーフス」。（黎平＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽3月28日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平県で23、24両日、米イェール大学のアカペラ合唱団「ウィッフェンプーフス」が歌声を披露した。中米両国の若者がトン族集落、侗寨（とうさい）のそばや鼓楼、天生橋の下で伝統歌謡「トン族大歌」とアカペラを歌い、音