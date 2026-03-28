MUSから、MICKEY&FRIENDSのレトロな魅力を詰め込んだ特別コレクションが登場♡仲間と過ごすかけがえのない時間をテーマに、ヴィンテージ感あふれるデザインがラインナップ。日常コーデにさりげないときめきをプラスしてくれるアイテムが揃います。2026年4月1日（水）より販売スタートなので、早めのチェックがおすすめです♪ レトロアートが映える主役アイテム ©DISNEY PALSFOREVE