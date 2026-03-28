今季から先発に再び転向した西武の平良海馬投手が開幕3戦目のロッテ戦（29日、ZOZOマリン）に先発する。平良は「勝ちに導けるような投球をしたい」と意気込みを語った。今季はWBC日本代表に選出されていたが、左ふくらはぎ肉離れで無念の辞退。復帰初戦のオープン戦・ヤクルト戦（7日）で先発すると3回1安打無失点と好投。開幕直前のDeNA戦（21日）では5回4安打4失点という内容だった。前日28日はブルペンで軽めの調整を行っ