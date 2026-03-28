◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-ヤクルト(28日、横浜スタジアム)ヤクルト・池山隆寛監督の采配が的中し先制点をつかみました。ヤクルトはこの日、先発の山野太一投手を「8番・投手」で起用。すると2回表、2アウト1、3塁とこの試合初めてのチャンスでその山野投手に打席が回ります。ここで山野投手はDeNA・入江大生投手に2ストライクに追い込まれるも、外角の変化球にバットを合わせます。この打球がショートへの内野安打となり、先制