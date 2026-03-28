◇MLB ブルージェイズ 3x-2 アスレチックス（日本時間28日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真選手が、日本時間28日に行われた開幕戦でメジャーデビュー。サヨナラタイムリーにつながるヒットを放つなど3打数2安打の躍動を見せました。「7番・サード」でスタメン起用された岡本選手は、2回に迎えた第1打席で空振り三振に倒れます。それでも5回1アウトで迎えた第2打席では四球で出塁。後続もヒットで1アウト2、3塁と