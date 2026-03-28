TBSの井上貴博アナウンサー（41）の冠ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）が28日、最終回を迎えた。この日が最終回ということで、自分自身について話をする中、井上アナは「自分で自分のことが一番、人間ってわからないなって思うのが背負うのが好きなんですよ」と告白。「背負いたがりで。だからメインやりたいとか、そういうことでやって気張って、でも肩の力が入るとだいたい滑ってっていう、その連続で。そ