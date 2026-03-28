テレビアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』が7月からTBSほかにて放送されることが発表された。あわせて、第1弾メインビジュアルおよびメインPVが公開。さらに、作品をより楽しむための新企画「甘メリゼ！クロエKawaiiプロジェクト」も始動する。【画像】えっ怖い…！可愛さとギャップのある『乙女怪獣キャラメリゼ』メインPV場面カット第1弾メインビジュアルでは、謎の病に侵されているクロエと空へ向かって咆哮する大怪獣ハルゴン