緊迫したイラン情勢が続くなか、ホルムズ海峡を通らないルートで中東から原油を運ぶタンカーが日本に到着しました。【映像】ホルムズ海峡を“通らない”ルート愛媛県・今治市の沖合に到着したのは、石油元売り会社太陽石油の原油を積んだタンカーで、サウジアラビア産の原油およそ10万キロリットルを運んでいます。今月1日にサウジアラビアのヤンブー港で原油を積み、紅海からのルートで日本に到着したということです。海