「巨人−阪神」（２８日、東京ドーム）思わぬ珍事が発生した。初回の阪神攻撃終了後、白井球審と一塁の川口塁審が本塁後方で話し始めた。すると、三塁側から球場スタッフがダッシュで登場。一塁の方へ向かうと、ベースを抜いた。映像で確認すると、ベースの側面が数センチだけファウルゾーンに出ていた。元の位置にはめ直して試合は続行。一塁の大山とランナーコーチの亀井外野守備走塁コーチはニヤリと笑っていた。何事