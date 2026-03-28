お笑いコンビ、ザ・ぼんちが27日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。人気絶頂となり、「恋のぼんちシート」のレコードを出した際の失態を語った。ザ・ぼんちは1980年にスタートした漫才特番「THE MANZAI」でブレークし、武道館でライブを行うまでのアイドル的人気を誇った。ぼんちおさむ（73）は「レコード出したら80万枚売れてね。印税が入って来るって週刊誌に載ってるんですよ。『1億ぐらい