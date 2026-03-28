語学力でも、華麗な経歴でも、生まれ持った才能でもない。世界トップクラスの職場で突き抜けた成果を出し続ける人たちには、誰もが今日から真似できる“4つの明確な共通点”がありました。マッキンゼー・パリからOECDへ転職した星歩氏の著書『世界基準の仕事術』（大和出版）より、世界基準で成果を出す人の共通点をみていきましょう。「世界基準で成果を出す人」の4つの共通点これまで国際的な舞台で多くの方と関わってきて、いつ