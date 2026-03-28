カエルのBL（ボーイズ・ラブ）がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】後ろから熱い抱擁…そして満面の笑み？「パートナーを見つけたカエル、めちゃくちゃうれしそうな顔してたから相手もオスだということは黙っておいた」とその模様を紹介したのはぴよさん（@PIYO_KAERU）。満面の笑顔で意中の相手を背中から抱きしめるカエル。どうやらBL状態になってしまったのは勘違いのようだが、おかしいような切ないような…ぴよさんにお