この記事は2025年12月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。海外からの旅行者に道を聞かれ、身振り手振りで何とか乗り切ったものの「もっとスムーズに案内できたら…」と、もどかしい思いをした経験はありませんか？ 何を隠そう私もそのうちの1人。言葉の壁さえなければ、もっと多くの人と繋がれるのに…。「TeweekAI X10」は、そんな私の