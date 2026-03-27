福岡県大野城市は27日、同僚を大声で叱り、暴言を吐くなどハラスメント行為をした30代の男性主任主事を戒告の懲戒処分にしたと発表した。26日付。市では昨年3月、市の設置した第三者調査委員会が報告書で市幹部3人のパワハラを認定し当時の副市長が辞任するなど問題化したばかりだった。