森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、敵地グラスゴーで開催されるスコットランド代表との国際親善試合に挑む。その前日、スコットランド代表の試合を取材していた『The Scotsman』紙のルイス・アンダーソン記者に、日本代表の印象を尋ねると、こう語っていた。「日本はかなり強いチームだ。ワールドカップ予選の戦績も素晴らしかった。スコットランドは非常に厳しい試合を強いられるだろう。彼らにはビッグネームが何人