母娘強盗殺人の未解決事件で、情報提供を呼びかける山口南署の国弘寿文署長（右）＝28日午前、山口市山口市佐山の住宅で2013年、住人の村谷照代さん＝当時（85）＝と長女佳子さん＝同（64）＝が殺害された未解決の強盗殺人事件で、山口県警の捜査員らが28日、情報提供を呼びかけた。現場付近の商業施設など2カ所で約20人の捜査員らがチラシ入りティッシュを配布。情報提供はこれまでに計114件あったが、この1年は0件だった。捜