ABEMAが28日、公式Xを更新。新番組の恋愛リアリティーショー「恋愛病院」（4月2日午後10時開始）に出演する地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）の過去の恋愛遍歴を明かした。公式Xは27日「情報解禁」と前置きした上で「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活『#恋愛病院』」と告知し、紹介動画もアップ。紹介動画では、石丸氏がサンタクロースのコスプレをして「恋とはなんぞや