（CNN）イスラエル軍は28日未明、イエメンからイスラエルに向けて発射されたミサイルを探知したと発表した。現在迎撃を行っているという。米国・イスラエルとイランとの戦争が4週間前に始まって以降、イスラエル当局がイエメンからのミサイル発射を確認したのは初めて。​​イランを後ろ盾とするイエメンの反政府武装組織フーシの幹部はこれに先立ち、CNNに対し、米国とイスラエルが攻撃を激化させた場合、イランを支援