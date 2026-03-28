中日の8年目右腕・根尾昂投手（25）が28日、出場選手登録された。オープン戦は6試合に登板して防御率2・35。シーズンでもリリーフとしての活躍が期待される。代わって助っ人右腕のアブレウが出場選手登録を抹消された。シーズン開幕戦だった前日の広島戦は4点リードの9回に登板も、1/3回を4失点で防御率108・00。試合後は自力歩行ができず、カリステらに両脇を支えられて球場を後にした。井上監督は「ぎっくり腰をやったみた