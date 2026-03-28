気象庁は２８日、東京で桜（ソメイヨシノ）が満開になったと発表した。平年より３日早く、昨年より２日早い。観測は千代田区の靖国神社境内で行った。地域気象観測システム（アメダス）によると、都心では午後１時４１分に１９・４度を観測、２０度に迫る陽気になっている。