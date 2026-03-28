津田寛治（60）が9日、東京・新宿K’s cinema（ケイズシネマ）で行われた主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督）初日舞台あいさつに登壇し「こんなに、たくさんの方に来ていただいて…人生最良の日です！」と満面の笑みを浮かべた。「津田寛治に撮休はない」は、日本有数のパイプレーヤーである津田が「津田寛治」という自分自身を演じた主演作。撮影、稽古、打ち合わせ、イベント…映画界を支え続ける中、撮休という概