お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆきが２８日、自身が初プロデュースしたレトルトカレーの発売を記念した試食会を、東京・江東区のアリオ北砂店で行った。カレーへのこだわりは人一倍強いという天野が、初めて企画監修を手がけた。ゴロゴロした具やスパイスのうまみに着目しつつ、牛骨・豚骨・鶏白湯（パイタン）スープを炊き出しただしの奥行きとコクを追求し、３種類のカレーを完成させた。無事に発売を迎えた天野は