阪神の伊藤将司投手が、２９日の開幕３戦目・巨人戦（東京Ｄ）に先発する。当初は２４年ドラフト１位左腕・伊原が先発予定だったが、ローテ再考の末、プロ６年目の伊藤将に出番が回ってきた。「気持ちもどんどん上がってくると思うので、上がりすぎず冷静に投げられたら」と意気込んだ。伝統の一戦は通算１６試合で７勝４敗、防御率２・５２と好成績を残している。対する巨人の先発は、ドラフト３位ルーキーの山城（亜大）。「