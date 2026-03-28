女優の菅野美穂が２８日、都内で山時聡真とのダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。母親を看病した経験を持つ中川監督の自伝的なオリジナル脚本を映画化。将来について悩む息子と、難病を抱えた母親の親子愛を描く。撮影時、１９歳だった山時と実の親子のような絆が生まれ、壇上で卒業証書を渡す演出で目を潤ませた。山時が周囲への感謝を述べる様子を見守ると「よしよし頑張ったね