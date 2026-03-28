◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの新外国人・カストロ内野手（２７）が来日１号を放った。１―０の４回２死、松本晴の初球１４４キロの真ん中付近の直球を捉え、左翼スタンドにぶち込んだ。「特別な思いだよ。こうして日本でのキャリアが始まったことは感慨深いね。メジャーデビューの時も初安打が本塁打だった。（ベンチに戻ってきて）チームメートからガッツポーズで迎えてもらえ