新年度を前に、心が揺らぎやすい今の時期。新学期を迎える子どもや、転勤・異動を控えた家族など、身近な人への声かけに迷うこともありますよね。そんなとき、よかれと思った言葉が、かえって相手の負担になってしまうことも。今回は、相手に寄り添う「声かけ」のポイントを、精神科医・浅井逸郎先生に教えていただきました。励ましの言葉は逆効果✕「がんばって」✕「気持ちを切り替えよう」〇「少し様子をみようか」