28日午後、長野県長野市で下草火災があり、現場から1人の遺体が見つかりました。消防によりますと28日午後0時半ごろ、長野市豊野町石で「土手が燃えた跡がある。枯れ草が燃え広がっていて足踏みで消している。70～80代の男性が倒れている。」と近くの畑にいた男性から通報がありました。火は約45分後に消し止められましたが畑の下草など約7700平方メートルが燃え、現場から1人の男性の遺体が見つかりました。警察が遺