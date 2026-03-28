お笑いコンビ・「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ（73）と里見まさと（73）が27日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演した。ぼんちは芸歴55年のレジェンドコンビ。81年のシングル「恋のぼんちシート」は80万枚の大ヒットを記録した。おさむによれば、「印税が入ってくるって、週刊誌に載ってる。1億ぐらい入ってるって。でも入ってこなかった」と告白。実は所属事務所の吉本興業は「原盤権を買